Вебинар о налоговых изменениях для предпринимателей пройдет в Подмосковье 19 февраля

Обучающий вебинар для предпринимателей Подмосковья по налоговым условиям 2026 года состоится 19 февраля на платформе TrueConf, сообщает пресс-служба министерства инвестиций региона.

19 февраля в 11:00 на платформе TrueConf пройдет бесплатный вебинар для предпринимателей Московской области на тему «Налоговые условия 2026 года: как адаптироваться и сохранить бизнес». Инициаторами выступили уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе и Ассоциация налоговых консультантов.

В ходе мероприятия эксперты расскажут о налоговых изменениях, вступивших в силу с 2026 года, особенностях современного налогового администрирования, перспективах развития налоговых рисков и контроля. Особое внимание уделят практическим вопросам взаимодействия с налоговыми органами и контрагентами, в том числе по исчислению НДС для плательщиков УСН.

Также участники обсудят нюансы работы патентной системы налогообложения, применение АУСН, рассмотрят практические кейсы и проблемы взаимодействия с налоговыми органами и банками. Будет предложено моделирование налоговых режимов для малого бизнеса и даны рекомендации по выбору оптимального режима.

В завершение вебинара директор Ассоциации налоговых консультантов ответит на вопросы участников. Регистрация доступна по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.