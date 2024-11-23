В Турции перестали обслуживать карты UnionPay Газпромбанка

Банки в Турции больше не обслуживают карты системы UnionPay от российского Газпромбанка, сообщает ТАСС .

Проблемы с картами UnionPay Газпромбанка начались после его попадания под американские санкции. Новый санкционный список опубликовали 21 ноября. Банк прислал клиентам письмо с предупреждением о возможных проблемах с картами UnionPay и посоветовал снять с них наличные.

Сейчас в Турции при попытке снять деньги в банкомате появляется предупреждение или о техошибке, или о том, что карта не обслуживается. Еще ряд банкоматов выводят уведомление о том, что кредитная организация не разрешает операции с данной картой.

Такая ситуация зафиксирована в банкоматах госбанков, частных финансовых структур страны и банков с зарубежным участием. Отказ обслуживать карты распространяется и на корпоративные, и на индивидуальные с системой UnionPay.