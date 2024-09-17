В Центробанке РФ пока не планируют смягчать монетарную политику

сегодня в 17:46

Замглавы Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор смягчит монетарную политику по аналогии с 2020 годом, только если будут соблюдены три условия. Но пока этого не произошло, поэтому на повестке дня такой вопрос не стоит, сообщает РИА Новости .

ЦБ РФ вернется к мягкой денежно-кредитной политике по аналогии с 2020 годом, когда появятся риски переохлаждения экономики страны. Для этого должны быть соблюдены три фактора: недоиспользование ресурсов государства, увеличение уровня безработицы и уменьшение инфляции.

«Пока экономика находится в состоянии перегрева», — сказал Заботкин в кулуарах форума Capital Markets.

Задача Центрального банка на данном этапе — вернуть инфляцию к поставленной цели. Этого планируют добиться в 2025 году.

Ранее Банк России увеличил ключевую ставку до 19%. Сразу после этого выросли проценты по кредитам и вкладам.