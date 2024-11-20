В России взлетели цены на хлеб и овощи

Согласно докладу Минэкономразвития, в России инфляция выросла до 8,68% в годовом выражении. В первую очередь подорожали хлеб, овощи и молочная продукция, сообщает URA.RU .

По состоянию на 11 ноября инфляция была на уровне 8,56%. 18 ноября она выросла до 8,68%.

На этой неделе выросли цены на продовольственные товары. Рост составил 0,73%. На прошлой неделе он был 0,55%. В основном подорожали овощи (на 4,09%), молочная продукция (на 0,79%), а также хлеб (на 0,34%).

Непродовольственные товары увеличились в цене на 0,12%. Неделей ранее рост составлял 0,09%.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в РФ в ближайшее время прогнозируется снижение текущей инфляции. Затем изменится и показатель годовой инфляции.