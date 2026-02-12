В России срок уплаты утильсбора перенесли

Срок уплаты утильсбора для крупных предприятий перенесли на конец 2026 года

Правительство России приняло решение об отсрочке уплаты утильсбора для крупнейших отечественных производителей автомобилей, самоходной техники и прицепов, сообщили в Минпромторге РФ .

«Срок уплаты утилизационного сбора за IV квартал 2025 года и за I–III кварталы 2026 года для крупнейших российских производителей автотехники, сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов перенесен на декабрь 2026 года», — говорится в сообщении.

Как отметили в Минпромторге, эта мера способствует обеспечению стабильности финансовой деятельности предприятий отрасли.

Также в министерстве добавили, что в текущих условиях дорогого заемного финансирования и необходимости обслуживания кредитных портфелей предприятий принятое решение позволит высвободить оборотные средства для реализации инвестпрограмм, опережающих закупок комплектующих, своевременной выплаты заработной платы сотрудникам, тем самым обеспечивая ритмичную работу конвейеров.

Ранее сообщалось, что минимум пять китайских автопроизводителей хотят покинуть российский рынок из-за высоких убытков.

