В России обсудят новые ограничения «кредитов за пять минут»

Российские власти вынесут на обсуждение вопрос о дополнительных мерах по «охлаждению» потребительского кредитования, сообщает РБК со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Эта дискуссия планируется во время совещания у президента РФ. Профильные ведомства уже готовят свои предложения по «охлаждению» потребительского кредитования.

Другой собеседник издания также подтвердил, что такое обсуждение планируется. Тема на повестке, но совещание пока не состоялось.

Ранее зампред правления СДМ-Банка по клиентской работе Вячеслав Андрюшкин заявил, что напряжение в российской экономике приводит к тому, что банки все больше внимания уделяют оценке возвратности корпоративных кредитов, изучая количество клиентов у компании и другие факторы.