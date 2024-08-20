Эксперт: при кредитовании компаний банки РФ стали тщательнее анализировать риски

Напряжение в российской экономике приводит к тому, что банки все больше внимания уделяют оценке возвратности корпоративных кредитов, изучая количество клиентов у компании и другие факторы, сообщил РИАМО заместитель председателя правления СДМ-Банка по клиентской работе Вячеслав Андрюшкин.

По его словам, усиливается консервативная позиция банков в оценке рисков корпоративного кредитования.

«Любое напряжение в экономике или в различных ее отраслях неизбежно ведет к диверсификации потоков выручки. Банки все больше внимания уделяют оценке возвратности кредитов, изучая количество клиентов у компании и другие факторы», — заявил эксперт.

Объем исследований, направленных на оценку возвратности кредитов, увеличивается, однако это не всегда означает, что клиент вынужден собирать больше информации. Зачастую банки просто начали использовать для анализа данные, которые ранее не учитывались, отметил Андрюшкин.

По его мнению, для компаний нет большой проблемы в том, что банки стали тщательнее разбираться в кредитных рисках, в конечном итоге это в интересах всех участников рынка. Компании получают шанс избежать лишних кредитов, которые могут привести к проблемам и дефолтам, а банки — минимизировать риски и тем самым избежать потери денег вкладчиков, резюмировал эксперт.