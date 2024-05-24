В России может появиться многоступенчатая шкала НДФЛ

Депутаты Госдумы считают, что в России необходимо ввести многоступенчатую шкалу НДФЛ и ввести вычеты для сдающих ГТО, а часть бизнеса, оплачивающая налог по упрощенной системе, обязать платить НДС, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу комитета.

«Ориентиром в изменении основных параметров налоговой системы должен стать не столько дополнительный объем поступлений доходов бюджетной системы Российской Федерации, сколько достижение цели сокращения неравенства как в обществе, так и в социально-экономическом развитии регионов», — указано в заявлении комитета.

Одним из предложений было введение дополнительных ступеней налогообложения между 13% и 15% для части доходов выше 5 млн рублей в год, чтобы движение было более плавным. Такое мнение высказал глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин на заседании Госдумы 23 мая.

При этом депутаты подчеркнули, что изменения в налоговом законодательстве не должны коснуться большинства россиян. О семьях с детьми нужно будет позаботиться и создать дополнительные меры поддержки.

Ранее профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев оценил налоговую политику Минфина. Он считает, что ведомство развивается в нужном для страны направлении.