Экономист Толкачев положительно оценил налоговую политику Минфина

сегодня в 16:46

В текущей налоговой политике Минфин России движется в правильном направлении, заявил РИАМО профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Ранее министр финансов Антон Силуанов поддержал предложение бизнеса и депутатов Госдумы не повышать НДС в рамках налоговых изменений, поскольку это может создать инфляционные риски.

«Позицию Силуанова полностью поддерживаю. НДС повышать не нужно, так как, несмотря на серию снижений, он все равно остается сравнительно высоким и препятствует развитию отдельных производств», — прокомментировал Толкачев.

Экономист также положительно оценил предложение министра финансов дать больше полномочий регионам и муниципалитетам по налогообложению дорогостоящего имущества.

«Налоги формируют региональные бюджеты. Поэтому целесообразно расширить полномочия регионов и муниципалитетов в вопросе налогообложения», — считает эксперт.