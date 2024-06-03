В РФ статус иностранных агрегаторов платежей могут закрепить в законе
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Отечественные банки обратились в ЦБ РФ с просьбой изменить законодательство страны, чтобы зарубежные агрегаторы могли обеспечить прием карт «Мир» в иностранных магазинах, сообщает «Коммерсант».
Как считают участники рынка, запрос на использование таких схем на рынке есть. На сегодняшний день он реализуется без законодательной базы. При этом они отметили, что считают механизм рискованным и удорожающим продукцию.
С просьбой о введении изменений в закон обратилась Ассоциация банков России (АБР). Организация направила в ЦБ письмо, где сообщила, что со стороны иностранных компаний, включая финансовые, существует запрос на организацию приема электронных средств платежа (ЭСП, карт «Мир») зарубежными торгово-сервисными предприятиями.
В этом случае они смогут брать и распределять средства от российских банков по операциям, совершенным с помощью ЭСП.
А сегодня по отечественному закону зарубежные компании не могут быть квалифицированы в качестве платежных агрегаторов, так как ими вправе выступать только юрлица РФ. В письме предлагается разрешить выступать агрегатором иностранным юрлицам. Речь ведется не только про онлайн-магазины, но и про офлайн-торговлю.