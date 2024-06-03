В РФ статус иностранных агрегаторов платежей могут закрепить в законе

Отечественные банки обратились в ЦБ РФ с просьбой изменить законодательство страны, чтобы зарубежные агрегаторы могли обеспечить прием карт «Мир» в иностранных магазинах, сообщает «Коммерсант» .

Как считают участники рынка, запрос на использование таких схем на рынке есть. На сегодняшний день он реализуется без законодательной базы. При этом они отметили, что считают механизм рискованным и удорожающим продукцию.

С просьбой о введении изменений в закон обратилась Ассоциация банков России (АБР). Организация направила в ЦБ письмо, где сообщила, что со стороны иностранных компаний, включая финансовые, существует запрос на организацию приема электронных средств платежа (ЭСП, карт «Мир») зарубежными торгово-сервисными предприятиями.

В этом случае они смогут брать и распределять средства от российских банков по операциям, совершенным с помощью ЭСП.

А сегодня по отечественному закону зарубежные компании не могут быть квалифицированы в качестве платежных агрегаторов, так как ими вправе выступать только юрлица РФ. В письме предлагается разрешить выступать агрегатором иностранным юрлицам. Речь ведется не только про онлайн-магазины, но и про офлайн-торговлю.