В Подмосковья рассказали о запуске информационной системы племресурсов

В России с 1 января 2025 года начала работу Федеральная государственная информационно — аналитическая система племенных ресурсов (ФГИАС ПР). Она создана для учета и контроля за племенными животными, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что платформа уже протестирована в четырех регионах и помогает фермерам выбирать лучших особей по индексу племенных ценностей. Система будет содержать: информацию о каждом животном и его предках, данные о племенных хозяйствах и импортированной племенной продукции, нормативно — справочную и аналитическую информацию. Запуск позволит обеспечить регистрацию племенных животных и стад, вести учет племенных хозяйств, выданных разрешений на импорт племенной продукции, а также осуществлять анализ и обработку предоставленных сведений. Объектами регистрации в молочном и мясном скотоводстве, овцеводстве, свиноводстве, козоводстве, коневодстве, оленеводстве, звероводстве, верблюдоводстве и яководстве будут являться племенные животные, а в других подотраслях — племенные стада. Также будет возможна компенсация расходов на генотипирование, что ускоряет развитие геномной селекции и повышает продуктивность молочного и мясного производства.

Данный проект ориентирован, в том числе, на достижение одной из национальных целей России — обеспечение технологического лидерства. Внедрение передовых технологий позволит реализовывать большие объемы продукции и совершенствовать их качество. Регистрация и предоставление данных в систему станут обязательными для племенных хозяйств с 1 марта 2026 года. С этой же даты свидетельства на животных и разрешения на импорт племенной продукции будут предоставляться в виде выписки из ФГИАС ПР бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.