В Подмосковье запустят производство полуфабрикатов мощностью до 84 тонн в сутки

Проект, сопровождаемый персональным менеджером центра содействия строительству Московской области, получил все необходимые согласования и разрешение на строительство комплекса по производству полуфабрикатов и готовых блюд в городском округе Серебряные Пруды. Документ выдан Главгосстройнадзором Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Инвестор — компания «РУЗКОМ» к июлю 2027 года планирует построить предприятие площадью более 30 тыс. квадратных метров. Помимо производственного цеха с административно-бытовой частью, на площадке в Серебряных Прудах возведут котельную, насосную станцию, пробурят две скважины и локальные очистные сооружения.

Здесь будут выпускать 70 тонн продукции в сутки, в том числе: пельмени, вареники, блины, котлеты, чебуреки, сырники, лазанью, первые и вторые блюда, холодец, пончики, пиццу. Мощности цеха позволяют в перспективе увеличить объемы производства до 84 тонн готовой продукции в сутки, реализовывать которую будут через торговые сети.

После ввода в эксплуатацию на новом пищевом производстве будет создано более 790 новых рабочих мест для жителей Серебряных Прудов и близлежащих населенных пунктов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.