В Подмосковье запустят производство пельменей и шашлыка на земле за 1 рубль

На территории Сергиево-Посадского городского округа постоят современное предприятие по изготовлению замороженных полуфабрикатов. Для реализации проекта компании «СНГ-Дистрибуция» передан земельный участок по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Инвестиции в строительство современного производственно-складского комплекса оцениваются в 50 млн рублей. Запуск предприятия в индустриальном парке „М-8 Север“ позволит создать на первом этапе порядка 30 рабочих мест. Приступить к строительству инвестор планирует во второй половине 2025 года, завершить строительство и ввести комплекс в эксплуатацию планируется во II квартале 2027 года. Сразу после запуска предприятие сможет производить в месяц около 40-45 тонн готовой продукции, после выхода на проектную мощность этот объем увеличится до 70 тонн», — рассказала о проекте заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На новом предприятии компания займется производством пельменей быстрого приготовления, шашлыка, а также нескольких видов фруктовых салатов и замороженных фруктов. В перспективе планируется также запуск линии по производству замороженных пирожных. Всю продукцию компания будет выпускать под торговым знаком «Правильные Продукты».

«На земельном участке в индустриальном парке „М-8 Север“, предоставленном в аренду по льготной ставке за 1 рубль в год, компания планирует построить производственное здание площадью более 1100 кв. м, а также склад, оснащенный морозильными камерами для хранения сырья и готовой продукции. Его площадь составит 450 кв. м», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Предприятие будет сочетать в себе инновационные методики и компетенции в двух областях — изготовление замороженных полуфабрикатов и создание инновационной упаковки. Так, например, для сохранения оптимальной температуры будет использоваться двухсоставная «умная упаковка» с ламинированием, позволяющая комплектовать каждую порцию специальной одноразовой вилкой из кукурузного крахмала.

«Структура российского рынка замороженных продуктов существенно отличается от западного. Сейчас в европейских странах на таком рынке преобладают замороженные овощи и ягоды. В России пока превалируют продукты характерные для национальной кулинарной традиции. Более половины данного рынка приходится на мясные полуфабрикаты. Исследовав данный сегмент, мы обнаружили, что 98% нашего окружения неправильно готовят пельмени: кипятят воду, разогревают пельмени при запредельных термо-режимах, не дефростируют предварительно. В итоге мы собрали технологический процесс без использования промежуточного этапа заморозки перед тем, как окончательно приготовить блюдо», — отметил генеральный директор ООО «СНГ-Дистрибуция» Всеволод Комаров.

Подобрать земельный участок, в том числе по программе «Земля за 1 рубль», для реализации инвестпроекта и подать заявку на его получение можно на инвестиционной карте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.