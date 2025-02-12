В Подмосковье увеличился объем промышленного производства за 2024 год

Московская область сохраняет положительную динамику в социальной и экономической сферах. В 2024 году в регионе наблюдался рост объемов промышленного производства, высокая потребительская активность и устойчивость рынка труда. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики и финансов Подмосковья.

Доля промышленности в валовом региональном продукте (ВРП) Подмосковья составила 22%, при этом на обрабатывающий сектор пришлось 19%. Индекс промышленного производства в регионе за 2024 год достиг отметки 108,4% относительно уровня предыдущего года. Основную роль в росте промышленности сыграли обрабатывающие производства, объем выпуска которых увеличился на 9,2%.

Основной драйвер роста обрабатывающей промышленности — производство металлических изделий. Оно показало увеличение на 49,5%. Значительный рост также отмечается в металлургии (+34,5%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (+14,3%) и лекарственных средств и материалов (+15,9%).

Промышленные предприятия региона отгрузили товаров собственного производства на сумму порядка 6,7 трлн рублей. Это на 19,5% больше, чем годом раннее. Продукция обрабатывающих отраслей составила 90,2% в общем объеме отгрузки, ее выпуск показал динамику + 20,5%.

Объем строительных работ по итогам 2024 года составил 99,7% и в денежном выражении достиг 745,7 млрд рублей.

Грузооборот автомобильного транспорта показал рост на 13,1% и достиг 15,1 млрд т-км. Перевезено 52,3 млн тонн грузов, что на 6% больше, чем за 2023 год.

Пассажирооборот автобусов увеличился на 12,2% до 10,2 млрд пас-км. Перевезено 721,9 млн пассажиров, что на 15,2% больше, чем годом ранее.

Потребительская активность в 2024 году была на высоком уровне. Оборот розничной торговли в 2024 году продемонстрировал рост на 9,4% до 4,5 трлн рублей. Прирост платных услуг населению составил 3,5% до 949 млрд рублей. Оборот общественного питания увеличился на 9,4%, достигнув 220 млрд рублей.

На протяжении прошедшего года рынок труда демонстрировал высокую устойчивость. По итогам января — ноября среднемесячная заработная плата составила 95,2 тыс. рублей или 118,9% к уровню аналогичного периода 2023 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.