В Подмосковье утвердят единые правила размещения НТО с 1 сентября

Мособлдума рассмотрела законопроект о введении единого порядка размещения нестационарных торговых объектов в Подмосковье с 1 сентября 2026 года. Новые требования распространятся в том числе на объекты, расположенные на частной земле, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Законопроект вносит изменения в региональный закон о государственном регулировании торговой деятельности и приводит его в соответствие с федеральными нормами. Регионы получили право устанавливать единые правила размещения киосков, павильонов и других объектов уличной торговли.

«Сегодня объекты на частной земле фактически не попадают под общее регулирование. Мы предлагаем единый подход: все НТО должны размещаться по понятным и прозрачным правилам. Ключевое нововведение — обязательное включение объектов, в том числе расположенных на частной земле, в схему размещения НТО, действующую в каждом муниципалитете. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Изменения направлены на снижение числа нарушений и формирование комфортной городской среды. Законопроект также наделяет министерство полномочиями устанавливать требования к размещению и использованию НТО, а также порядок их включения в муниципальные схемы.

Для уже работающих объектов на частных территориях предусмотрят переходный период. За это время предприниматели смогут привести торговые точки в соответствие с новыми требованиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.