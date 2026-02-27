В Подмосковье упростили подачу заявок на субсидии перевозчикам

На портале госуслуг Московской области обновили сервис компенсации недополученных доходов за проезд льготников. Система теперь автоматически проверяет заявки на дубли, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ранее перевозчики могли по ошибке направлять одно и то же заявление несколько раз. Пока ведомство рассматривало первую заявку, поступали повторные обращения. Это увеличивало нагрузку на специалистов и замедляло обработку документов.

Теперь сервис автоматически проверяет, подано ли заявление по одной из шести субсидий на перевозку льготных категорий граждан, включая «Семьи и дети», «Ветераны», «Скидки» и «Москва». Если обращение уже зарегистрировано, система уведомляет пользователя.

Сервис «Подтверждение ГКУ «ЦБДДМО» информации по недополученным доходам» размещен на региональном портале в разделе «Бизнес» — «Транспорт» — «Другое». Им могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица. Срок рассмотрения заявки составляет 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.