В Подмосковье строят завод по производству панелей для сборки домов

Компания «ПРЕФАБРИКА АГ» завершила фундаментные работы и возведение каркаса главного производственного корпуса нового завода в особой экономической зоне «Кашира». На предприятии крупнопанельного домостроения будут выпускать стеновые панели из тяжелого и легкого бетона для сборки домов. Ввод в эксплуатацию предварительно запланирован на I квартал 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания уже приступила к реализации следующего этапа строительства, который предусматривает монтаж внешнего контура здания. Данный этап планируется завершить в I квартале 2025 года. После ввода в эксплуатацию на предприятии будет создано более 300 новых рабочих мест. Производственная мощность первой очереди будущего завода составит около 240 тыс. кв. метров жилья в год. Объем планируемых инвестиций в соответствии с бизнес-планом компании составляет 2,8 млрд рублей. В перспективе предприятие планирует увеличить эту сумму до 4,5 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Площадь главного корпуса промышленного комплекса — около 20 тыс. кв. метров. Проектом также предусмотрено строительство административных, технических и складских помещений общей площадью более 4 тыс. кв. метров.

Предприятие будет выпускать домокомплекты из железобетонных изделий по собственной технологии PREFABRIКАТМ. Основное преимущество технологии — это широкий шаг вертикальных конструкций, что дает гибкость планировочных решений при строительстве малоэтажных и многоэтажных зданий любого назначения.

Также разработанные компанией технические решения и технология домостроения позволяют применять любые фасадные решения, а девелоперам оптимизировать строительно-инвестиционный цикл, сделать его прозрачным и в каждом новом проекте использовать практически индивидуальные решения для строительства комфортного жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.