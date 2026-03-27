В Подмосковье стартует прием заявок на конкурс «Женщины в АПК»

Региональный этап Всероссийского конкурса «Женщины в АПК» пройдет в Подмосковье с 1 апреля по 1 мая 2026 года. Принять участие смогут жительницы региона, работающие в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области объявило о начале приема заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Женщины в АПК». Проект направлен на поддержку и продвижение женщин, которые вносят вклад в развитие агропромышленного комплекса.

Конкурс пройдет более чем в 30 регионах страны. В Подмосковье участницы смогут заявить о себе в нескольких номинациях. Среди них — «Превосходящая звезда» для авторов стартап-проектов в АПК, «Суперженщина» для руководителей предприятий, добившихся роста производственных показателей и внедрения инноваций, а также «Кто, если не я?» — для авторов социальных инициатив в сельской местности, включая создание агротехнологических классов в школах. Отдельная номинация «Есть женщины в русских селеньях» предназначена для активных жительниц села, реализующих социально значимые проекты.

Подать заявку можно на портале «МОй АПК» с 1 апреля по 1 мая 2026 года. Победительницы регионального этапа представят Московскую область на федеральном финале в Москве. Подробные условия участия и перечень необходимых документов размещены на официальном сайте министерства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.