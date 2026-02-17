В Подмосковье с 1 марта начнется обязательная регистрация племенных животных в ФГИАС ПР

С 1 марта 2026 года владельцы племенных животных в Подмосковье должны будут регистрировать поголовье в федеральной электронной системе ФГИАС ПР. Новые правила вводятся постановлением правительства России, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые требования по обязательной регистрации всех племенных животных и стад в федеральной электронной системе ФГИАС ПР. Это предусмотрено постановлением правительства РФ от 1 ноября 2025 года № 1742.

В реестр вносятся животные, прошедшие оценку племенной ценности. Без регистрации продажа племенных особей будет невозможна. Процедуру регистрации организуют региональные ведомства, отвечающие за развитие племенного животноводства. Данные о животных проверяются и согласуются с информацией в ветеринарной системе «Хорриот». Для регистрации потребуется предоставить сведения о происхождении, показателях роста, продуктивности и племенной ценности. После подтверждения животному присваивается специальный номер.

Главная цель нововведения — создать единую базу данных по племенному поголовью. Это позволит усилить государственный контроль, повысить качество отбора скота и снизить риски некачественного импорта. Реестр также упростит получение господдержки для фермеров и владельцев племенных хозяйств.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области рекомендует владельцам племенных животных своевременно пройти регистрацию в установленном порядке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.