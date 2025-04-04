В Подмосковье реализуется 10 импортозамещающих проектов в косметике

В Подмосковье реализуют десять проектов, направленных на обеспечение технологического суверенитета в косметической отрасли. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Сегодня инвесторы реализуют 10 инвестиционных проектов в косметической сфере. Это проекты, направленные на импортозамещение косметической и парфюмерной продукции, а также средств личной гигиены. Инвестиции в реализацию этих проектов оцениваются в 3,4 млрд рублей. В общей сложности на предприятиях будет создано порядка 850 рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, компания «Аравия» запустила первую очередь завода по производству косметической продукции в Протвино. В ближайшее время инвестор приступит к строительству второй очереди. Ввод в эксплуатацию всего производственного комплекса позволит создать порядка 200 рабочих мест.

Еще один из проектов реализуется компанией «Дентал-Групп» в г. о. Долгопрудный. Компания построит завод по производству средств личной гигиены — зубной пасты и ополаскивателей для полости рта — на земельном участке, предоставленном регионом в аренду на льготных условиях.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.