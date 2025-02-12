В Подмосковье рассказали об изменениях в учете сельскохозяйственных животных

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации разрабатывает поправки в правила учета сельскохозяйственных животных, которые позволят зоотехникам вносить данные о поголовье в информационную систему «Хорриот», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Согласно уведомлению о разработке нормативного документа, возникла необходимость обновить действующие правила для более эффективного учета животных специалистами в области животноводства. Это, как указано в сообщении, улучшит контроль над стадом и повысит прозрачность учета на всех уровнях. Новые правила планируется ввести в действие с 1 сентября 2025 года. Ряд фермеров поддержал инициативу расширить круг лиц, имеющих право регистрировать данные о маркировке животных, обратившись с соответствующей просьбой в Министерство сельского хозяйства. Региональные ветеринарные службы также одобрили предложение, подчеркнув важность привлечения квалифицированных специалистов к процессу учета.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что Правительство установило сроки обязательной маркировки сельскохозяйственных животных в постановлении № 550. Согласно этому документу, до 1 сентября 2024 года весь крупный рогатый скот, свиньи, домашняя птица и лошади на промышленных предприятиях должны были пройти учет.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.