В Подмосковье провели 111 земельно-имущественных аукционов за неделю

В Московской области с 2 по 6 февраля 2026 года прошло 111 аукционов по продаже земельных участков и имущества, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В торгах приняли участие 337 претендентов, при этом среднее количество участников на один лот составило пять человек. Наиболее высокий интерес вызвал аукцион по продаже участка под индивидуальное жилищное строительство в городском округе Мытищи, где за лот боролись 34 человека.

Победителем аукциона становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допускается только один человек, он может приобрести лот по минимальной стоимости.

Информация об объектах, выставленных на торги в Московской области, доступна на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Актуальные подборки лотов и сведения о проводимых аукционах регулярно публикуются в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.