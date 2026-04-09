В Подмосковье привлекли 12,8 млрд рублей в индустриальные парки

Индустриальные парки Московской области в первом квартале 2026 года привлекли 46 новых резидентов с общим объемом инвестиций 12,8 млрд рублей. После реализации проектов в регионе создадут 880 рабочих мест, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В первом квартале 2026 года на территории индустриальных парков Подмосковья локализовались более 40 компаний. По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, общий объем вложений в проекты составит 12,8 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.