В Подмосковье определили округа-лидеры по инвестициям в капитал региона в 2024 г

Среди подмосковных муниципалитетов по объему привлеченных инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в 2024 году лидером стал Одинцовский городской округ. В отчетном периоде округ привлек почти 100 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«По итогам 2024 года в Одинцовский городской округ было привлечено 97,8 млрд рублей инвестиций в основной капитал без учета малых предприятий. Вторым по этому показателю стал Ленинский округ, где объем привлеченных в основной капитал инвестиций составил 86,7 млрд рублей. В тройку лидеров вошел округ Мытищи, где показатель составил 83,2 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В пятерку крупнейших по объему привлеченных инвестиций муниципалитетов Подмосковья также вошли округ Красногорск и Химки. В эти округа было привлечено 77,9 млрд рублей и 65,5 млрд рублей соответственно.

Также отметку в 50 млрд рублей привлеченных инвестиций в 2024 году преодолели Балашиха и Люберцы. Каждый округ привлек свыше 56 млрд рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.