В Подмосковье обсудили перспективы сотрудничества с КНДР в области медицины

Делегация Минздрава КНДР посетила предприятия медкластера ОЭЗ ТВТ «Дубна». Главной целью визита стало обсуждение перспектив сотрудничества в области научной и практической медицины с резидентами ОЭЗ и ее управляющей компанией, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках визита делегация КНДР также ознакомилась с работой компаний медкластера особой экономической зоны «Дубна», посетив производство фармацевтического предприятия ООО «ПСК «Фарма».

«Из более чем 160 компаний, работающих в ОЭЗ «Дубна», 36 входят в медкластер особой экономической зоны. Ими создано более 1,3 тыс. рабочих мест, а инвестиции этих предприятий превышают 20 млрд рублей. Это компании с колоссальным потенциалом: производители медоборудования, медицинских изделий, лекарственных препаратов», — рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Резиденты медкластера ОЭЗ «Дубна» обеспечивают 11% от общероссийского производства медицинских изделий. Компании занимаются разработкой и производством фармпрепаратов, медицинских изделий для диагностики заболеваний, медицинского оборудования и медицинских изделий для лечения и повышения качества жизни пациентов. Ежегодно они выпускают продукции на 13,5 млрд рублей.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.