В Подмосковье на социально-культурную сферу в 2024 году направлено 675 млрд руб

Социально значимые расходы традиционно составили более половины всех расходов бюджета. В целом на здравоохранение, образование, социальную политику, культуру и спорт, а также строительство и капитальный ремонт социальных объектов в Подмосковье было направлено 675 млрд рублей. Это больше на 91 млрд рублей показателей 2023 года. Об этом сообщил министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков в ходе публичных слушаний по проекту закона «Об исполнении бюджета Московской области за 2024 год» в Мособлдуме, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Наибольший объем финансирования — 226 млрд рублей — направлен на обеспечение деятельности более 1600 учреждений, с ростом к 2023 году на 18 млрд рублей (или на 9%), что связано в основном с индексацией в 2024 году оплаты труда работников бюджетной сферы.

На строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры направлено 146 млрд рублей, с ростом к 2023 году почти на 20%. Были профинансированы работы по строительству и капитальному ремонту порядка 380 объектов.

В 2024 году в полном объеме были профинансированы все меры социальной поддержки для более чем 2,5 млн жителей Московской области, в том числе новые виды социальной помощи: компенсация за аренду жилья учителям и работникам учреждений соцобслуживания, денежные выплаты многодетным семьям взамен предоставления земельных участков, выплаты выпускникам образовательных организаций, устроившимся на работу в учреждения социального обслуживания.

В составе социальных расходов значительные объемы также составили:

56 млрд рублей — страховой взнос на неработающее население;

46 млрд рублей — поддержка детей и семей с детьми;

27 млрд рублей — льготное лекарственное обеспечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде министров экономики субъектов РФ заявил о важности поддержки президента РФ Владимира Путина и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона.

«Сегодня мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на все готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить свое производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате «Лайт Индастриал». Все эти решения, которые были приняты правительством РФ при поддержке нашего президента, очень важны. Видим, что они работают и приносят результат», — заявил Воробьев.