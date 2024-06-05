В Подмосковье инвестируют более 1,5 млрд рублей в строительство отеля для студентов

Правительство Московской области и компания «Физтехленд» подписали соглашение о строительстве отеля для школьников, студентов и аспирантов с прилегающим тематическим парком «Физтехлэнд» в городском округе Долгопрудный. Подписание соглашения состоялось на стенде Московской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-24), сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Со стороны региона соглашение подписала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, со стороны инвестора — генеральный директор компании «Физтехленд» Михаил Докукин.

«В рамках реализации инвестпроекта компания построит современный комплекс, в который будут входить отель и тематический парк для отдыха. Инвестиции составят более 1,5 млрд рублей. Проект будет реализован в две очереди. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию первую очередь инвестор планирует в IV квартале 2026, вторая очередь будет полностью реализована до 2030 года. Для жителей Долгопрудного на территории комплекса будет создано не менее 40 рабочих мест», — отметила Екатерина Зиновьева.

В течение учебного года на территории гостиничного комплекса смогут проживать школьники и студенты МФТИ и физтех-лицея им. П. Л. Капицы, а также аспиранты, преподаватели и ⁠специалисты, приезжающие для повышения квалификации.

Объект площадью 15 тыс. кв. метров будет включать в себя основной корпус гостиницы, рассчитанный на 200 номеров для студентов и школьников, а также 12 номеров «полулюкс» для аспирантов и преподавателей и 6 «семейных люксов» для профессорского состава.

«При поддержке правительства Московской области мы сможем реализовать на территории региона уникальный проект, который будет включать в себя не только отель, но и экспериментальный центр, доступный для школьников и студентов со всей России. В перспективе мы планируем также развивать международные отношения и приглашать на наши научные конференции молодых специалистов и профессоров из других стран, которые также смогут останавливаться на территории комплекса, а в период каникул отель могут посещать спортивные команды. Тренироваться они также могут на базе нашего отеля», — рассказал Михаил Докукин.

Помимо экспериментальных научных площадок, на территории главного корпуса разместят ресторан, конференц-зал, переговорные комнаты, спортивный зал, прачечную, помещения для хранения велосипедов и самокатов.

Помощь в подборе земельного участка для реализации проекта в городском округе Долгопрудный компании оказала Корпорация развития Московской области (КРМО).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.