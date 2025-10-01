В Пензенской области планируют открыть почетное консульство Казахстана

Почетное консульство Казахстана предложено открыть в Пензенской области по итогам встречи губернатора Олега Мельниченко с генеральным консулом Казахстана в Казани Ерланом Искаковым, сообщает «Царьград» .

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о предложении открыть почетное консульство Казахстана в регионе. Инициатива обсуждалась на встрече с генеральным консулом Казахстана в Казани Ерланом Искаковым.

Стороны выразили намерение расширять двустороннее сотрудничество и укреплять деловые и гуманитарные связи между Пензенской областью и Казахстаном. Искаков отметил, что почетное консульство будет заниматься решением консульско-правовых вопросов и содействовать контактам граждан Казахстана с местными властями и жителями России.

По данным пресс-службы правительства региона, Казахстан занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Пензенской области. На долю Казахстана приходится четверть всего экспорта региона. Основные экспортные товары — пищевая, промышленная, фармацевтическая и мебельная продукция.

В образовательной сфере реализуется более десяти совместных межвузовских проектов, а также развито межшкольное сотрудничество. В 2025 году в культурной сфере проведено шесть крупных совместных мероприятий, многие из которых были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.