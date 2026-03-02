В ОЭЗ Дубна запустили третью очередь завода «Биофармлаб»

Компания «Биофармлаб» ввела в эксплуатацию третью очередь производства косметики на площадке ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье. Новый корпус площадью 5,6 тыс. кв. м позволит увеличить выпуск до 3 млн единиц продукции в месяц, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Третья очередь производственного комплекса занимает 5600 кв. м. После расширения предприятие сможет выпускать до 100 тыс. единиц продукции в сутки.

«Компания «Биофармлаб» завершила очередной этап развития предприятия по выпуску косметической продукции. Запуск третьей очереди производственного комплекса позволит компании выйти на объем выпуска в 3 млн единиц продукции в месяц», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На площадке ОЭЗ «Дубна» компания разрабатывает, тестирует и выпускает дерматологическую и косметическую продукцию полного цикла. В ассортименте — более 500 наименований: от средств базового ухода до высокотехнологичных дерматологических решений. Производство включает многоступенчатый контроль качества и собственную систему подготовки очищенной воды фармацевтического уровня с обратным осмосом и ультрафиолетовой обработкой.

«Новые мощности позволяют расширить выпуск продукции в массовом сегменте», — сообщил генеральный директор ООО «Биофармлаб» Иван Дымчук.

В 2026 году к весенне-летнему сезону компания готовит линейку солнцезащитных средств с витаминами А, Е и Д под торговой маркой AEVIT. В нее вошли средства для взрослых и детей от 6 месяцев. Продукция прошла клинические исследования и одобрена дерматологами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.