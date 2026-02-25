В Наро-Фоминском округе в 2026 году откроют пищевой комбинат

Пищевой комбинат по производству ингредиентов запустят во II квартале 2026 года в Наро-Фоминском городском округе. Объем инвестиций в проект составит 240 млн рублей, на предприятии создадут около 150 рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

ООО «Очаковский комбинат пищевых ингредиентов» реализует проект строительства нового завода мощностью до 800 тонн продукции в месяц. Предприятие обеспечит отечественных производителей стабильными поставками ингредиентов и позволит снизить зависимость от импортных аналогов.

Компания работает с 2008 года и специализируется на разработке заменителей традиционных ингредиентов с аналогичными функциональными свойствами и питательной ценностью. В 2009 году предприятие предложило ячменную муку как альтернативу мясному сырью для мясоперерабатывающей отрасли. В 2017 году компания представила вкусоароматические добавки для колбас и деликатесной продукции на международной выставке SIAL в Шанхае.

В министерстве отметили, что внедрение современных технологий и развитие инновационных решений позволяют предприятию расширять ассортимент и повышать конкурентоспособность российской пищевой промышленности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.