В Москве в 2030 г будет работать 850 тыс сотрудников в индустриальном секторе

Москва сегодня является крупнейшим производственным и научно-инженерным центром России, где функционирует свыше 4,5 тыс. предприятий и работает свыше 750 тыс. человек. При этом к 2030 году число промышленных производств в городе увеличится до 5,5 тыс., а их сотрудников — до 850 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Российский президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День среднего профессионального образования открыли инновационную площадку практической подготовки столичных колледжей в индустриальном парке «Руднево».

Ежегодно в Москве открывается 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, обеспечивающие город новыми рабочими местами.

Число промышленных производств в мегаполисе к 2030 году увеличится до 5,5 тыс., а их сотрудников — до 850 тыс. Общая площадь промышленной инфраструктуры вырастет с 14 млн кв. м до 21 млн кв. м.

Локомотивом развития экономики Москвы является обрабатывающая промышленность. За последние 5 лет объем производства обрабатывающих отраслей увеличился более чем в 2 раза.

Одной из действенных мер поддержки города является локализация промыш­ленных предприятий в ОЭЗ «Технополис Москва», где на сегодняшний день работает более 220 предприятий, 112 из них имеют статус резидента и получают налоговые преференции.

За время деятельности «Технополиса Москва» компании вложили в развитие своих высокотехнологичных производств около 330 млрд рублей и создали 22 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций из столичного бюджета составил почти 135 млрд рублей.

Еще одним инструментом развития московской промышленности является кластеризация. К 2030 г. в городе будут работать более 13 межотраслевых кластеров — это свыше 7 млн кв. м производственных площадей и 100 тыс. рабочих мест. В частности, в городе работает фармацевтический кластер на площадке «Алабушево», а два года назад начал работу Московский кластер электромобилестроения.

Кроме того, идет работа над формированием пищевого и строи­тельного кластеров на территории Новой Москвы. Также в столице создается верфь для производства электросудов и строится стекольный кластер в ТиНАО.