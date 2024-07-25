В Москве индекс промышленного производства вырос на 118,7% в I полугодии 2024 г

В I полугодии текущего года года в Москве индекс промышленного производства вырос на 118,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба Мосстата.

Индекс промышленного производства в обрабатывающих производствах составил 120,0%, в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений — 107,5%, а в секторе электроэнергетики, газа и кондиционирования воздуха — 106,9%.

Так, с января по июнь этого года сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья выросли на 20,1%, а производство, передача и распределение электроэнергии — на 7,4%.

Помимо этого, за отчетный период производство бумаги и бумажных изделий увеличилось в 4,8 раза, производство пищевых продуктов — в 2,3 раза, компьютеров, электронных и оптических изделий — в 2,0 раза, а производство резиновых и пластмассовых изделий — в 1,4 раза.