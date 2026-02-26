В Красногорске пройдет фестиваль «Зоофест Эко» 28 февраля

Фестиваль «ЗООФЕСТ ЭКО» пройдет с 28 февраля по 1 марта в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске. Гости смогут познакомиться с домашними и экзотическими животными, получить консультации специалистов и посетить тематические мероприятия, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Крупнейший фестиваль, посвященный домашним и экзотическим животным, объединит более 1 000 заводчиков. Посетителям представят собак, кошек, рептилий, птиц, грызунов, лис, енотов и других питомцев. На площадке также организуют зеленую зону площадью 1 200 кв. м с растениями и эко-продукцией.

В программе — выставки, показательные выступления, лекции, квесты и детские мастер-классы. Ветеринары, кинологи, зоопсихологи и грумеры проведут бесплатные консультации и расскажут об особенностях ухода за животными. Для гостей будет работать ветеринарный кабинет.

В ведомстве подчеркнули, что фестиваль направлен на популяризацию ответственного отношения к животным и природе. Подробная программа и регистрация размещены на официальном сайте мероприятия. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.