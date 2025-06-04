В Клину будут производить компоненты для зеркал на основе драгоценных металлов

Компания «АСТ» добавила в наименование букву «К», как показатель локации «Клин» и сменило прописку с Москвы на Подмосковье. Работы по релокации бизнеса прошли в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Москве «АСТ» работало на арендованной земле и в арендованных площадях, в Клину у «АСТК» теперь все свое, родное. Продукция, которую тут производят — полное импортозамещение. Выпущенные здесь компоненты для производства зеркал из Клина разъедутся по всей России — на стекольные заводы Уфы, Татарстана, Пензы и Рязани. В планах — развитие экспортной истории с Ираном.

А пока здесь идут последние приготовления к запуску: построены удобные цеха и помещения для персонала. А вот складской комплекс есть, но хотят побольше. Именно перспективы расширения площадей и стали одной из тем встречи с главой округа.

«Благодаря позиции нашего губернатора и созданным в Подмосковье мерам поддержки бизнеса, регион становится все привлекательнее для новых проектов. Компания „АСТК“ не имеет аналогов по выпускаемой продукции, создала уже порядка 15 новых рабочих мест и готова развиваться. Помогали и будем помогать дальше», — сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская по итогам визита на предприятие.

Компания «АСТК» является налоговым резидентом Клина. Инвестиции в развитие проекта составляли порядка 100 млн рублей. Основным видом деятельности является производство растворов на основе драгметаллов, которые используются для производства зеркал. В рамках программы правительства Московской области «Земля за 1 рубль без торгов» компания получила земельный участок площадью 0,55 га.

В мае 2024 года компания приступила к строительству здания и сооружений. В настоящее время строительство завершено с опережением графика. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

Срок выхода на производство полного цикла — июль–август 2025 года. Среди потребителей продукции и самые известные стекольные производства округа — «Клинский стекольный завод» и ОАО «Елочка».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.