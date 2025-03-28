В Европе начали бороться за нефть из России

Главы нефтяных гигантов Европы Trafigura, Vitol и Gunvor допускают вероятность возврата на рынок РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times (FT).

Руководители организаций допустили, что, скорее всего, снова начнут торговать нефтью из РФ, если будут отменены санкции. Однако допустили, что это может занять определенное количество времени.

На фоне заявления и действий президента США Дональда Трампа появилась вероятность, что санкции с России могут ослабить или снять. Однако только в случае, если будет заключен мирный договор. На фоне этого может вновь начаться битва за московские рынки.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сказал, что РФ сохранила влияние на мировом рынке в сфере энергетики, несмотря на западные санкции.