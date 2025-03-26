Мишустин: РФ сохранила влияние на мировом рынке энергетики, несмотря на санкции

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия сохранила внияние на мировом рынке в сфере энергетики, несмотря на западные санкции, сообщает пресс-служба кабмина страны.

«Россия продолжает совершенствовать собственные критически важные процессы добычи и переработки нефти и газа. Это помогло освоить целый ряд попавших под ограничения технологий», — сказал премьер-министр РФ.

Он подчеркнул, что работа правительства направлена на решение важных задач в сфере электроэнергетики. В прошлом году завершено строительство нового электросетевого хозяйства для Байкало-Амурской магистрали, что позволило соединить энергосистемы Дальнего Востока и Сибири.

По словам главы кабмина, на современных электростанциях и линиях электропередачи доля отечественного оборудования и технологий превышает 90%. За последние 5 лет введено почти 10 ГВт новых генерирующих мощностей.

Кроме того, производство электроэнергии увеличилось на 13%, что повысило надежность энергоснабжения в российских регионах, заключил Мишустин.

Ранее Михаил Мишустин рассказал, как страна поддерживает старшее поколение. Он отметил, что с 1 апреля этого года социальные пенсии проиндексируют более чем на 14,5%.