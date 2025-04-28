Уголовную ответственность для дропперов хотят ввести в России

Правительство России подготовило ряд поправок в статью 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). В рамках них дропперы начнут нести уголовную и финансовую ответственность, сообщают « Ведомости ».

Если поправки будут приняты и внесены, то наказание ждет как тех, кто передал свою банковскую карту под влиянием преступников, так и продавших ее за деньги. Предлагается, чтобы дропперы и их посредники за мошеннические действия получали штраф на 300 тыс. – 1 млн рублей и отправлялись в исправительное учреждение на срок до шести лет.

Проектируются части с третьей по шестую статьи 187 УК РФ. 28 апреля документ рассмотрит правительственная комиссия по законопроектной деятельности. После этого поправки будут внесены в Госдуму.

Ранее директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров заявил, что Центробанк планирует бороться с дропперами «второго уровня». На счета этих аферистов обычно переводят деньги, которые были получены от обманутых жертв.