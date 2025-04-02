Уваров: Центробанк РФ начнет бороться с мошенниками «второго уровня»

Российский Центробанк планирует начать больше контролировать аферистов «второго уровня» — «дропов», на чьи счета выводят средства, полученные от обманутых жертв. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадима Уварова, произнесенного на конференции «Антифродум 2025».

Центробанк вместе с Росфинмониторингом и банками собираются запустить новый сервис. Он будет собирать и позволять обмениваться информацией о клиентах финучреждений, которые подозреваются в дропперстве.

В будущем банкам могут запретить обслуживать людей из этой базы.

Уваров объяснил, что дропы «первого уровня» — те, кому жертвы отправляют средства в рамках первого этапа хищения на счет, карту или реквизиты. Затем такие преступники либо снимают деньги, или переводят дальше.

«Если они осуществляют перевод дальше, то они переводят тому человеку, который является дропом «второго уровня»», — подчеркнул директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ.