Уехавшие из РФ иноагенты «пошли на поклон» к ФНС

Уехавшие из РФ иностранные агенты начали массово погашать задолженность перед налоговой, чтобы вернуться на родину. Об этом сообщает « Постньюс ».

Согласно информации из открытых реестров, ситуация системная, а не разовая. Например, музыкант Лигалайз* (Андрей Меньшиков*) уменьшил размер долга с 305 тыс. до 235 тыс. рублей.

Экс-дипломат Александр Баунов* снизил задолженность с 2,7 млн рублей до 970 тыс. рублей. Режиссер Роман Качанов* вернул около 50% долга и снизил его со 126 тыс. до 68 тыс.

Певец Дмитрий Спирин* уменьшил размер обязательств с 203 тыс. до 118 тыс. рублей.

Причиной снижения обязательств иноагентов могли оказаться расширенные полномочия налоговиков. С 1 ноября 2025 года ФНС может взыскивать долги по налогам, пеням и сборам по своему решению и без суда. В результате физические лица-должники столкнутся с блокировкой счетов, списанием денег и подключением сотрудников ФССП.

*Внесены в реестр иностранных агентов.

