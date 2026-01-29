Участники СВО и школьники посетили завод мототехники в Орехово-Зуевском округе

Участники специальной военной операции и ученики школы №1 имени Л.И. Шулайкиной побывали на экскурсии на предприятии «Ирбис Моторз» в Орехово-Зуевском округе в рамках программы «Промышленный туризм», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Экскурсия прошла на заводе «Ирбис Моторз», который занимается разработкой, производством и сервисным обслуживанием современных снегоходов и квадроциклов. Гости ознакомились с процессом создания техники, посетили производственные цеха и увидели этапы сборки готовых машин.

Особое внимание уделили испытаниям транспортных средств на качество. Экскурсанты пообщались с инженерами и сборщиками, которые рассказали о своей работе и применяемых технологиях.

Инициатива проведения экскурсий для участников спецоперации реализуется в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» при поддержке правительства Московской области. Местные предприятия выразили готовность принимать гостей и знакомить их с промышленным производством региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.