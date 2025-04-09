Цены на нефть и биткоин начали расти после заявления Трампа о пошлинах

Американский президент Дональд Трамп 9 апреля повысил пошлины на товары из Китая до 125%, затем заявил, что для более 75 стран мира на 90 суток приостанавливает повышение пошлин. После этого стоимость нефти и биткоина увеличились, на российском рынке акций ситуация также улучшилась, сообщает РБК .

После заявления Трампа о решении взять паузу в вопросе пошлин на 90 дней, цена на нефть марки Brent выросла на 3,9%. Ее стоимость стала составлять 63,3 доллара за баррель. До того, как американский президент сделал заявление о паузе, цена нефти за баррель была ниже 59 долларов.

По данным CoinMarketCap, после заявления Трампа стоимость биткоина выросла на на 5,5% и стала выше 80 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что с 10 апреля в Китае вступают в силу пошлины на товары из Америки, которые будут равны 84%. После этого Трамп заявил, что КНР недостаточно уважают мировые рынки и повысил пошлины на их товары до 125%.

После этого генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что глобальный ВВП на фоне пошлин может упасть на 7%.