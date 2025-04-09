Глава ВТО заявила, что на фоне пошлин глобальный ВВП сократится почти на 7%

Из-за того, что США и Китай ввели новые пошлины, глобальный ВВП может сократиться на 7%. Это может произойти из-за возникшего риска фрагментации мировой торговли, заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала, пишет ТАСС .

«Особую озабоченность вызывает потенциальная фрагментация мировой торговли по геополитическим линиям. Разделение мировой экономики на два блока может привести к долгосрочному сокращению мирового реального ВВП почти на 7%», — заявила глава ВТО.

Ранее сообщалось, что США подняли пошлину на товары из Китая до 104%. МИД КНР отреагировал на это действие заявлением, что примет зеркальные меры. Затем Китай поднял пошлины на товары из США на 50% — до отметки в 84%.

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на действие Китая и заявил о недостаточном уважении к Вашингтону, затем поднял пошлины на товары из КНР с 104% до 125%. Нововведение вступило в законную незамедлительно.