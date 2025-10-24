Центробанк РФ шуткой отреагировал на падение рынка ножей в Counter-Strike 2

сегодня в 16:47

Центробанк РФ шутливо заявил, что не регулирует рынок ножей в Counter-Strike 2

В Центробанке РФ отреагировали на недавнее падение рынка внутриигровых предметов в игре Counter-Strike 2 (CS2). Представители регулятора пошутили по этому поводу.

В ЦБ РФ ответили на вопросы людей во время трансляции. Представители ЦБ пошутили, что не регулируют рынок ножей в СS2.

«Рынок ножей в СS мы не регулируем», — заявили в Банке России.

Ранее новое обновление CS 2 привело к обрушению рынка внутриигровых предметов на треть. Это, в свою очередь, спровоцировало панику и массовые продажи.

Так, владельцы бирж не давали игрокам покупать подешевевшие предметы в Counter-Strike 2. Они пришли к такому решению с целью предотвратить дальнейшее снижение цен на эксклюзивные модели оружия в игре.

Между тем Центробанк РФ 24 октября снизил ключевую ставку до 16,5%. На предыдущем заседании в сентябре она была понижена до 17%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.