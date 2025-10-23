Владельцы бирж не дают игрокам покупать дешевые предметы в Counter-Strike 2

После резкого падения стоимости игровых предметов владельцы торговых площадок CS2 ограничили покупку недорогих скинов. К такому решению они пришли с целью предотвратить дальнейшее снижение цен на эксклюзивные модели оружия в игре, сообщает SHOT .

После обновления Counter-Strike 2, выпущенного ночью 23 октября, общая стоимость активов на платформах CS сократилась почти на 2 млрд долларов, скины потеряли в цене, а известные личности, активно играющие в CS2, лишились значительных сумм.

Такая ситуация сложилась из-за того, что дорогие скины теперь можно не только приобрести за реальные деньги или выиграть во внутриигровых розыгрышах, но и создавать из широкодоступных дешевых скинов. Пользователи массово начали скупать дешевые предметы, и чтобы не усугубить ситуацию на рынке, администрация игровых бирж временно приостановила торговлю.

В результате владельцы ранее уникальных скинов выражают недовольство по поводу крупных финансовых потерь, а те, кто надеялся заработать на дешевых скинах, возмущены невозможностью их покупки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.