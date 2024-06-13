Центробанк РФ приостановил утренние торги на Мосбирже

С 14 июня утренние торги на Мосбирже будут приостановлены

После того, как США ввели новые санкции против России, Центральный банк России принял решение временно приостановить утренние торги, сообщает пресс-служба Центробанка РФ в Telegram-канале .

«Банк России принял решение не проводить торговые сессий до 9:50 по Москве на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО Московская Биржа с 14 июня 2024 года и до отмены этого решения», — говорится в сообщении Центробанка.

США ввели новые санкции в отношении России 13 июня. Мосбирже запретили проводить торги в валюте.

Также санкции против нашей страны ввела Канада. В обновленный санкционный список в том числе попал легендарный хоккеист Владислав Третьяк.