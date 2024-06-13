Канада включила в санкционный список президента Федерации хоккея РФ Третьяка

МИД Канады 13 июня заявил о расширении санкций в отношении России, в список попал в том числе президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк, пишет РИА Новости .

Знаменитый советский хоккеист еще в феврале 2023 года попал в санкционный список Канада. В четверг, 13 июня, власти страны объявили о расширении рестрикции в отношении России. В обновленный список Третьяка включили с уточненной датой рождения.

Стоит отметить, что Владислав Третьяк является первым советским хоккеистов, который включен в Зал хоккейной славы в Торонто.

Ранее США ввели новые санкции в отношении России, которые затронули Мосбиржу. Больше всего пострадают те, кто активно участвовал в торгах валютой.