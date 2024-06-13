Экономист оценил последствия новых санкций США против Мосбиржи
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Старший научный сотрудник лаборатории финансовой грамотности ЭФ МГУ Антон Табах считает, что новые санкции США против Мосбиржи больше всего затронут тех, кто активно торговал валютой на площадке, сообщает «Сноб».
По его словам, для остальных антироссийские ограничения будут включать в себя процедуру установления курса на основе межбанковских операций.
«Это, кстати, нормально: в большинстве стран валютный рынок функционирует именно так», — объяснил экономист.
Табах считает, что в ближайшее время рыночный курс в РФ будет определяться, возможно, через юань. На эту мысль наводит отсутствие ограничений на торговые операции в данном направлении.
Эксперт также допустил, что новый пакет санкций США приведет к росту транзакционных издержек. При этом изменений в сфере покупки наличной валюты ожидать не стоит, заключил Табах.