Кремль отреагировал на новые американские санкции против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые американские санкции против Москвы не помешают Центробанку обеспечить стабильность на всех рынках, пишет РИА Новости .

По словам официального представителя Кремля, у Банка России есть ресурсы для обеспечения стабильности, что в настоящее время уже и реализовывается.

Песков отметил, что Москва уже думает над ответными мерами, которые должны максимально соответствовать интересам россиян.

Ранее Великобритания заявила, что 13 июня представит новый пакет санкций против России. После этого первый заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал граждан на всех уровнях вредить странам-авторам новых санкций в отношении нашей страны.