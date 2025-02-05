Центробанк РФ: мошенники используют виртуальные образы карт жертв

Аферисты начали создавать виртуальные образы банковских карт жертв для дистанционного воровства денег. Пострадавшие зачастую самостоятельно предоставляют доступ к своим счетам во время общения с мошенниками, сообщает пресс-служба Банка России.

В рамках преступной схемы аферисты звонят жертве по обычному телефону или в мессенджере. Убеждают, что средства человека собираются украсть. Чтобы обезопасить себя, ему рекомендуют как можно скорее скачать на смартфон приложение якобы Центробанка.

Пока программа качается и устанавливается, жертву убеждают в том, что пользоваться смартфоном не нужно. После того, как приложение установится, аферисты переходят к следующему этапу.

Они просят зайти в программу, поднести банковскую карту к смартфону и указать код подтверждения, пришедший в SMS от банка. Такие действия якобы нужно проделать, чтобы авторизоваться в программе Центробанка.

В момент, когда жертва делает это, создается виртуальный образ банковской карты. С помощью него аферисты могут снять банковские средства в банкоматах с бесконтактной технологией входа. Таким образом вместо карты жертвы им нужно всего лишь приложить смартфон, после чего они получат полный доступ к счетам человека.

Ранее мошенники начали расклеивать в ЖК Москвы сотни фейковых QR-кодов. С помощью них аферисты взламывают «Госуслуги».