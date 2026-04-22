Центр компетенций поддержал более 200 фермеров в Подмосковье

Более 200 консультаций получили аграрии Подмосковья с начала года в центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Специалисты помогают открыть и развивать хозяйства, оформить гранты и решить земельные вопросы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Центр компетенций оказывает поддержку как начинающим, так и действующим сельхозтоваропроизводителям региона. Эксперты консультируют по мерам государственной поддержки, которые предоставляет министерство, помогают зарегистрировать крестьянские фермерские хозяйства, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

Специалисты также сопровождают фермеров при решении земельно-имущественных вопросов и подготовке документов для получения грантов и субсидий. С начала года центр провел более 200 консультаций, при этом свыше 30% обращений касались открытия собственного дела.

Наиболее востребованным направлением остается разведение крупного рогатого скота молочного и мясного направления. Получить консультацию можно через портал «Мой АПК», где аграрии подают заявки и получают необходимую информацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.